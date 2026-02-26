25/02/2026 14:52

【預算迴響】德勤建議政府更具針對性措施吸引國際企業來港上市

《經濟通通訊社25日專訊》德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，預算案透過優化上市制度、縮短結算周期及推行證券無紙化，大幅提升生物科技及特專科技企業來港掛牌的確定性，將鞏固香港作為全球領先集資平台的戰略地位。歐振興建議政府對吸引國際企業來港上市採取更主動、更具針對性的激勵措施。核心重點應放在稅務優化與流動性支撐的雙軌並行，包括為雙重上市公司提供稅務「安全港」，以及研究流動性導向的定向印花稅調整機制，且建議香港應全方位降低國際企業來港的制度成本。



歐振興亦表示高度歡迎預算案提出便利航天企業來港上市的舉措，因航天產業作為國家戰略與商業創新的關鍵交匯點，其高研發強度與長投資周期的特性。



*建議監管機構進一步加強投資者教育*



德勤中國數字資產香港主管合夥人呂志宏指出，樂見穩定幣發行人發牌制度的落實並即將發出首批牌照，以及迅清結算計劃建立數字資產平台等操作。呂志宏建議監管機構在推動新產品的同時，進一步加強投資者教育，協助市場理解新型數字資產的合理性與風險。



*建議SFO利得稅稅率減至8.25%，取消現有35%慈善捐款稅務扣除上限*



德勤中國香港金融服務業稅務主管合夥人潘宗杰指出，歡迎政府將優化統一基金免稅制度及家族投資控權工具(FIHVs)免稅制度，包括擴大「基金」的定義以納入特定的單一投資者基金，並將數字資產、貴金屬及特定大宗商品等列為可獲免稅的合資格投資。



該行建議政府再進一步對符合特定條件（例如在香港的運營規模和管理資產規模超過一定門檻）的基金管理人及單一家族辦公室(SFO)提供利得稅稅率減至8.25%的稅收優惠待遇，以及建議政府加強慈善生態系統，例如檢視和更新稅務條例下用於確定機構或信託是否符合免稅慈善組織資格的「慈善目的」標準，同時建議取消現有的35%慈善捐款的稅務扣除上限，甚至對某些符合條件的慈善捐款提供250%的超額稅務扣除。(rh)