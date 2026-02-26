25/02/2026 15:17

【預算迴響】普縉：「三方合作」發展北都突破以往重住宅局限，惟仍要視乎交通、水電系統能否配合

《經濟通通訊社25日專訊》普縉總監（估值及諮詢）李雋傑稱，今年預算案首次提出「三方合作」模式發展北都，由政府、發展商及科技企業共同規劃發展方案，使土地政策與產業政策深度融合，將有助推動創科產業落戶，突破以往只重住宅發展的局限。



李雋傑續稱，值得肯定的是，北都已成為未來10年香港最主要的產業和住宅供應區，發展進度理想，政府在政策節奏上亦更趨穩健，避免商業地過度供應，體現對經濟周期更靈敏的調控；此外，產業導向的土地配置，確保科技企業能直接參與，預防北都過度傾向住宅化，真正落實創科與高增值產業進駐。



不過，他指出，北都成功仍有賴基建如交通、排水及電力系統能否如期配合，相關時序是最大風險所在。「三方合作」的細節及分配機制亦需更加明確及制度化，方能確保政策透明與落地成效。同時，須密切監察產業引入力度；企業落戶成本；人才供應；區域競爭等因素。(rh)