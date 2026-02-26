25/02/2026 15:17

【預算迴響】HKGAI：「人工智能+」行動等將為香港創造更有利研發環境

《經濟通通訊社25日專訊》科大首席副校長、香港生成式人工智能研發中心(HKGAI)主任郭毅可教授表示，非常高興看到《預算案》展現了特區政府提速推動AI產業化的決心，當中提出的「人工智能+」行動及對InnoHK平台的持續支持，將為香港科研機構創造更有利的研發環境，中心亦非常認同『全民使用、全民善用』的理念，致力讓AI技術落實到社會各行各業，持續推出切合市民所需的AI應用服務，達致全民善用AI的願景。



HKGAI於去年2月推出首個本地AI大語言模型「HKGAI V1」；由HKGAI研發的AI智能助理「港話通」亦於去年11月20日面世，推出至今已達逾70萬註冊用戶。由HKGAI研發的「港文通」（AI文書寫作助手）、「港會通」（AI會議記錄助理）、「港環通」（AI環評工具）等程式，現時已提供予多個政府部門試用，助力部門提升生產效率。(rh)