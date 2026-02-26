25/02/2026 15:32

【預算迴響】羅兵咸永道:應將投資移民投資住宅物業門檻上限提高至1500萬元

《經濟通通訊社25日專訊》羅兵咸永道中國南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，對政府持續優化香港家族辦公室生態圈表示肯定，包括將貴金屬及特定大宗商品納入家辦稅務優惠的合資格投資清單。



她亦稱，應加快賦予家辦負責人及其家屬香港居民身份，並將「新資本投資者入境計劃」，即投資移民下可計入投資門檻的住宅物業上限提高至1500萬元，與非住宅物業一致，並將計劃與家辦稅務優惠的合資格投資清單看齊，提升協同效應。



*建議加快賦予家辦負責人及其家屬香港居民身份*



羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合夥人何潤恒表示，樂見政府宣布為企業財資中心及其關聯公司提供額外稅務優惠及增設預審機制。羅兵咸永道稅務分歧協調服務主管合夥人王健華表示，歡迎政府在預算案中亦宣布將檢視並優化研發開支的稅務安排，以更有效支持跨境研發活動。



*建議引入針對人工智能相關開支的額外稅務扣減*



王健華亦建議引入針對人工智能相關開支的額外稅務扣減，以協助企業，特別是中小企加快數碼轉型。王健華稱，鑑於新加坡近期宣布於2027及2028課稅年度就合資格人工智能應用開支提供高達400%的稅務扣減，上限為5萬新元，因此香港及早推出相關措施更顯迫切。(rh)