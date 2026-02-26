25/02/2026 15:46

【預算迴響】老虎證券：政策吸引更多獨特股權架構全球頂尖科企來港掛牌

《經濟通通訊社25日專訊》老虎證券（香港）首席運營官王珊表示，預算案提出修訂「同股不同權」企業上市要求、完善結構性產品上市框架、就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場，以及改革證券市場每手買賣單位等措施，將進一步提升港股的流動性與吸引力，有望吸引更多具備獨特股權架構的全球頂尖科技企業來港掛牌。



此外，預算案中提到，年內會就數字資產交易及託管等服務提供者訂立發牌制度，同時證監會在充分保障投資者的前提下，進一步促進香港數字資產市場的流動性，為專業投資者提供更多產品和服務，並建立加速器以加快推動市場創新，王珊表示，港府清晰監管方針為業界注入了強心針，公司將繼續視香港為全球戰略樞紐，加碼在港的科技與人才投資，並深化與Web 3.0產業鏈夥伴的合作以豐富產品矩陣，全力助推香港成為國際頂尖的Web 3.0中心。(rh)