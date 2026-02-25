25/02/2026 15:55

【滙控業績】滙控:對恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型

《經濟通通訊社25日專訊》滙控(00005)早前完成恒生銀行私有化，被問及有沒有計劃在恒生進行裁員，滙控集團行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)表示，未來香港具有龐大的增長機會，集團預計仍將繼續投資於香港的人才，因此，集團沒有量化人力影響，亦沒有裁員計劃，而集團計劃支持可能受到影響的員工在集團投資的領域找到工作，並為他們提供培訓、技能提升以及其他機會，幫助他們在未來三年內逐步完成轉型。



被問及美國關稅最近的變化，他表示，關稅並非全球貿易的新現象，但特別是近期美國的貿易政策一直在不斷變化，而且仍在持續變化，集團從客戶的反應中也感受到了這一點，但指在貿易方面展現出韌性，而相關韌性體現在供應鏈的重組上，並指亞洲正在從亞洲自身採購，預計2025年亞洲的出貨量將創歷史新高，鑑於集團的業務布局和客戶的活躍度，集團將從中受益。其次，服務貿易的成長速度遠超過貨物貿易，而且受關稅的影響微乎其微。集團正在幫助客戶規劃未來可能出現的各種情況，並幫助他們優化營運資金，從而最大限度地提高他們在貿易中面臨的各種挑戰的靈活性。



他指出，就私募信貸而言，形容集團的相關敞口為「小(small)」，集團相關的業務規模遠小於許多國際或美國同業，而集團對所有貸款交易都遵循非常嚴格的信貸框架，私募信貸也不例外，尤其是在業界對該領域高度關注的情況下。近期，集團正密切監控相關敞口，並保持高度警覺。



集團財務總監郭珮瑛(Pam Kaur)續指，集團在第三季業績報告中提及，集團相關的直接敞口適度(modest)，並指正如全年業績報告中所示，「哪些備受矚目的違約事件對我們沒有任何影響」，未來會繼續對私募信貸進行壓力測試。(bn)