25/02/2026 16:01

【預算迴響】港投公司：將繼續發揮「耐心資本」引領作用，匯聚國際市場資源

《經濟通通訊社25日專訊》港投公司公布，全力支持財政司司長發表的2026-27年度《財政預算案》。《財政預算案》展現了香港特區政府深度對接國家「十五五」規劃、加快培育「新質生產力」的戰略決心。作為特區政府的專業投資機構，港投公司將持續發揮其面向市場、產業及國際的獨特作用，在複雜的環球變局中精準布局，進一步提升香港的長遠競爭力，為經濟高質量發展持續注入動能。



《財政預算案》指出，港投公司全面營運至今「投引並重」的策略成效顯著，累計投資項目已超過190個，涵蓋硬科技、生命科技及新能源和綠色科技等核心範疇，以及其相關應用。憑藉專業的篩選與布局，每1元的投資成功帶動超過8元的長期資本跟投，其中10間被投企業已成功在港上市，另有逾20間正籌備於今年內遞交在港上市申請。



《財政預算案》提出，港投公司將透過與區域和國際資本合作，將資金引導至符合產業定位的商業物業。



港投公司行政總裁陳家齊表示，透過引導國際長期資本投向優質商業物業項目，將開拓性地推動「產業與空間」的深度對接，讓有潛力的企業能夠善用香港的優質產業載體。這種緊密結合企業實際需要的物業投資，將有效優化資源配置，促進企業在港落地生根，並為本港經濟持續注入動能，亦為國際資本提供一個中長期增值空間，達致多方共贏。



面對國家及香港對芯片底層技術的戰略需求，《財政預算案》亦提到，港投公司會透過戰略投資和與領先企業合作，積極推動RISC-V技術研發及產業落地，以布局RISC-V在大灣區的技術生態。



同時，《財政預算案》提到特區政府將會適時向港投公司注資。這將有助進一步鞏固港投公司的投資與產業布局基礎。港投公司將繼續發揮「耐心資本」引領作用，匯聚國際市場的資源，促進前沿技術的轉化與應用，進一步推動香港成為全球耐心和創新資本的核心聚集地。



港投公司也將繼續堅守作為「耐心資本」的雙重使命，在爭取中長期財務回報的同時，充分利用其專業平台聯動資本、產業、人才與機遇，透過強大的國際網絡和深度跨界協作，將香港的優勢以市場化、產業化及國際化的視覺轉化為實質的發展動能。港投公司致力成為驅動產業變革的核心引擎，在服務國家現代化建設與高質量發展的大局中，發揮投資引領與匯聚的影響力，為香港的未來發展抓好開創性並具戰略意義的契機。(bn)