【預算迴響】證券及期貨專業總會：預算案符合預期，多個關鍵領域積極回應了業界的建議

《經濟通通訊社25日專訊》就財政司司長陳茂波今日發表的財政預算案，香港證券及期貨專業總會表示歡迎。該會認為，是次預算案符合預期，在多個關鍵領域積極回應了業界的建議，展現出政府銳意改革、鞏固及提升香港國際金融中心地位的決心。



財政司司長在演辭中明確提出香港將主動對接國家「十五五」規劃，並首次制訂香港的五年規劃，該會對此表示熱烈歡迎。該會期望未來能與政府專班緊密溝通，尤其在人民幣產品線擴展、綠色金融標準對接、跨境監管沙盒試點及衍生品風控框架等具體領域，共同將規劃藍圖轉化為可落地的政策措施。



對於預算案中詳細闡述推進人民幣國際化的具體措施，該會表示熱切歡迎。該會樂見政府積極採納業界建議，將繼續與監管機構及政府專班溝通，共同推動人民幣產品線擴展及跨境結算便利化。



自2024年9月實施「打風不停市」安排以來，政府聲稱對財政收入有顯著貢獻。該會期望政府長遠推動稅制改革，使收入來源更多元，提升整體財政穩健性。(bn)