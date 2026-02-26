25/02/2026 16:23

【預算迴響】香港銀行學會：對預算案以「國際金融中心」和「人工智能+」為重點表示歡迎和支持

《經濟通通訊社25日專訊》香港特別行政區財政司司長陳茂波於今天發表《2026至27年度財政預算案》，當中提出一系列有關提升香港作為國際金融中心和國際高端人才集聚高地的地位，以及推動銀行業應用人工智能等措施。香港銀行學會對此表示歡迎，並將全力支持相關舉措。



財政預算案指出，當局正加速推動人工智能產業化，促進與各產業的深度融合，並鼓勵廣泛應用，達致全民使用、全民善用。同時，成立「AI+與產業發展策略委員會」，為人工智能帶動產業轉型及發展訂定策略，並將邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦相關應用學習課程。學會將持續與銀行及業界夥伴緊密合作，提升從業員於人工智能、數據分析及金融科技應用等範疇的專業能力，支持行業長遠穩定發展。



香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，學會對於財政預算案以「國際金融中心」和「人工智能+」為重點表示歡迎和支持。尤其香港金融管理局與數碼港開展的第二期沙盒測試，探索「以AI對抗AI」應用，充分體現香港銀行業在推動安全及負責任應用人工智能方面的決心與前瞻視野。作為本地唯一可頒授相當於碩士水平的銀行專業資格之機構，學會一直積極回應銀行及金融業在數碼轉型下的專業技能需求，加入及開設多項涵蓋人工智能、金融科技及風險管理的課程與專業認證，協助從業員掌握新興科技的應用能力，提升行業專業水平。(bn)