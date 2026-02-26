25/02/2026 16:15

【預算迴響】畢馬威：河套香港園區加快發展及設立創投基金有助吸引企業及初創進駐

《經濟通通訊社25日專訊》畢馬威就「2026-27財政預算案」人工智能作出回應，畢馬威稅務合夥人何家輝表示，參考其他地區在AI人才培訓方面，除設計專屬網站協助國民選擇合適課程，更提供免費AI工具，並針對企業AI合規活動給予高達400%稅務扣減，全面推動產業轉型。亦有國家推出全民免費AI培訓計劃，讓各階層民眾都能掌握新技能。香港可借鑑這些措施，提升持續進修基金資助上限至30000元，並擴展AI及數據分析課程，促進高質量人才培育和產業升級。



畢馬威稅務合夥人何家輝認為，政府增撥資源強化統計處數據科學諮詢，有助提升部門效率、節省成本，更能及時回應市民需求。善用AI及數據分析，將推動公共服務優化，促進高質量治理。



畢馬威就「2026-27財政預算案」加速創科發展作出回應，畢馬威稅務合夥人何家輝認為，河套香港園區加快發展及設立創投基金，有助吸引企業及初創進駐，推動創新產業聚集。建議政府對北部都會區內使用的固定資產提供加速稅務折舊，鼓勵企業加大資本投資，促進區域高質量發展。



畢馬威就「2026-27財政預算案」促進跨境科研合作作出回應，畢馬威稅務合夥人何家輝表示，政府檢視及優化研發開支稅務安排，有助促進跨境科研合作。建議將現行三倍稅務扣減擴展至大灣區研發活動，並容許購置自關聯方無形資產的支出作稅務扣除，吸引企業將知識產權集中於香港，推動創新及產業升級。(bn)