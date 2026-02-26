25/02/2026 16:23

【預算迴響】BCT：積極協助僱主及成員了解強積金「全自由行」運作

《經濟通通訊社25日專訊》BCT表示，歡迎財政司司長發表的《財政預算案》，當中提及積金局逐步推行的強積金「全自由行」安排。「全自由行」將於今年落實首階段方案，涵蓋去年5月1日或之後入職的僱員。政府計劃於明年上半年提交條例修訂草案，將「全自由行」擴展至上述日期前入職的現有僱員，讓更多打工仔能自主選擇強積金受託人及計劃。



BCT指出，將全力配合積金局推行有關改革，亦會積極協助僱主和成員了解「全自由行」的運作和對他們帶來的影響。



另外，積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序，以加強保障僱員權益，同時亦為受託人及相關服務供應商在投資強積金方面增加彈性。BCT表示，支持政府堅守強積金作為退休保障的核心定位，並持續完善其制度與穩健發展，集團亦將一如既往，與香港市民並肩同行，為打造更美好的未來貢獻力量。(jl)