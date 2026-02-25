25/02/2026 16:25

【預算迴響】鄧聲興：預算案激活REITs流動性，籲吸引更多國際知名品牌來港上市

《經濟通通訊社25日專訊》香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，最新發表的2026/2027年度《財政預算案》在金融市場發展方面提出多項關鍵舉措，這些政策精準對接市場需求，有望為港股市場注入新動能，進一步鞏固香港作為國際金融中心的競爭力。



鄧聲興提及，將香港REITs納入互聯互通機制，是本輪預算案的一大亮點。目前，香港REITs市場交投相對淡靜，主要受制於本地市場規模有限及投資者結構單一。納入互聯互通後，內地投資者可通過南向通直接買賣香港REITs，這將為市場帶來可觀的增量資金。



鄧聲興指出，從內地投資者視角看，香港REITs的吸引力在於其穩定的分紅回報。在當前內地低息環境下，銀行存款及債券收益率持續下行，而香港REITs普遍提供5%至7%的派息率，具備顯著的配置價值。加上REITs的底層資產多為收租物業，現金流相對可預測，符合追求穩健回報的投資者偏好。政策落實後，預計將吸引追求穩定收益的內地機構資金及高淨值個人投資者持續流入，有望顯著提升香港REITs的成交量與估值水平。對於有意捕捉這波行情的投資者而言，現階段趁低吸納具備優質資產組合及穩健派息記錄的REITs，不失為中長線布局的良機。



鄧聲興補充，將人民幣交易櫃台納入港股通，是繼去年「港幣-人民幣雙櫃台模式」推出後的又一重大突破。此前，內地投資者通過港股通買賣港股，必須經歷「人民幣換港幣買入、再換回人民幣」的雙重兌換過程，當中涉及匯率成本與不確定性。新安排實施後，投資者可直接用人民幣報價及結算，徹底消除匯率摩擦成本，交易意願料將顯著提升。



鄧聲興亦指，目前約20多隻港股設有人民幣櫃台，多為騰訊、阿里、平保等大型藍籌。這些股份成交活躍、流通性強，一旦納入落實，其人民幣櫃台有望吸引更多內地資金直接配置。從人民幣國際化視角看，香港離岸人民幣資金池規模逾1萬億港元，但長期缺乏足夠的投資渠道。將人民幣櫃台股票納入港股通，可有效活化這筆資金，推動離岸人民幣生態圈建設。短期而言，相關股份的人民幣櫃台成交有望顯著放量，甚至出現溢價行情，投資者宜密切關注進展。



另外，預算案提出將在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化IPO流程等措施諮詢市場。這一系列改革的核心目標，是提升香港作為國際上市地的吸引力。



去年IPO市場回暖，但上市企業仍以內地公司為主。要成為真正的國際金融中心，香港必須吸引更多國際知名品牌來港上市。正如美國市場之所以能匯聚全球資金，關鍵在於其匯集了全世界最頂尖的公司。通過優化上市制度，降低合規成本，香港有望吸引更多東南亞、中東以至歐美的企業來港作第二上市或雙重主要上市。這不僅能豐富市場貨架，更能吸引全球頂尖資金匯聚香江，形成良性循環。對於生物科技及特專科技公司而言，上市門檻的放寬將為它們提供更靈活的融資渠道，有助於鞏固香港作為新經濟公司首選上市地的地位。



綜觀本輪預算案的金融措施，其思路清晰、針對性強。對於投資者而言，政策紅利的釋放往往伴隨著結構性機會，值得密切關注相關領域的進展與投資機遇。(jl)