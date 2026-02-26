25/02/2026 14:43

【預算迴響】萊坊︰停推商業地可避免新增市場供應壓力，惟調高高價住宅印花稅稅率料打擊投資意欲

《經濟通通訊社25日專訊》新一份財政預算案公布，未來將以審慎及具彈性的方式推展住宅及商業土地供應。萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，該措施有助維持市場穩定並回應中長期住屋需求。政府預計未來五年可提供約9.8萬個私營房屋單位，並透過賣地表、鐵路物業發展、市區重建及私人重建項目，為市場提供穩定而可預期的住宅供應，有助回應中長期住屋需求，同時維持住宅市場的健康及有序發展。萊坊亦認同政府按季因應市場情況公布具體推售安排，有助平衡供求、穩定市場預期及降低市場波動風險。



在商業地產方面，萊坊支持政府在現時非住宅物業空置率較高、需求未完全復甦的背景下，暫緩推售一般商業用地，以避免新增供應過快對市場構成進一步壓力。同時，由港投公司聯同區域及國際長期資本，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目，並促進與目標產業企業的更緊密對接，有助提升商業物業質素、改善使用效益，並為寫字樓及相關資產帶來更穩健的長遠發展基礎。



*調高高價住宅印花稅稅率打擊投資意欲*



政府將1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率調高至6.5%。萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，目前住宅市場仍處於調整階段、成交量偏低的環境下，進一步提高高端住宅的交易印花稅，並非適宜的政策時機。儘管相關調整僅涉及1億元以上的住宅交易，佔整體市場約0.3%，但在住宅市場仍處於調整期、成交量偏低的情況下，上調交易印花稅由4.25%至6.5%，將進一步提高交易成本，削弱高端住宅市場的流動性及投資意欲，對市場情緒和信心造成額外壓力。高價住宅市場具一定指標作用，其成交受壓，或拖慢整體住宅市場的復甦步伐。(kl)