25/02/2026 14:52

【預算迴響】戴德梁行建議三幅學生宿舍用地應在條款上提供適度誘因，未來應繼續審慎調整豪宅稅率

《經濟通通訊社25日專訊》戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，隨著各項人才入境計劃、北都大學城規劃及吸引全球優秀學生來港就學的政策推進，市場對住宅及學生宿舍的需求預期將持續上升。發展局早前公布把啟德、沙田小瀝源及東涌東三幅商業用地改劃為專上教育學生宿舍用途，預計可提供約4500個宿位；對於本次預算案進一步落實相關政策，有助有效紓解宿位短缺，長遠亦可緩和住宅租金壓力，利好樓市健康發展。



但學生宿舍項目不可拆售且回本期較長，她建議政府在賣地條款上提供適度誘因，例如優先選址於鄰近專上院校的地段，並在補地價或招標條款上給予更大彈性，以吸引發展商積極參與。



政府在北部都會區大學城發展中，透過批出3幅位於洪水橋/厦村的新發展用地，並以貸款形式預留100億元支持校舍建設，充分展現加快推動高等教育及「留學香港」政策的決心，有助進一步提升香港作為區域教育樞紐的整體吸引力。期望洪水橋/厦村在引入學生及校舍用地的同時，能與該片區既有的產業發展方向與功能定位緊密結合，產生協同效應，並與日後於牛潭尾推出的教育用地形成清晰分工、互補發展。



戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄表示，對於政府提高1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，基於「能者多付」原則，他認為是次調整仍屬理性水平，但短期內難免導致部分潛在買家暫緩入市。不過相信待市場作出調整後，香港豪宅市場交投仍能夠維持熱度。他建議，政府未來應繼續審慎調整豪宅稅率，以免削弱香港房地產市場的吸引力。(kl)