26,656.29
-109.43
(-0.41%)
26,656
-102
(-0.38%)
平水0
8,917.10
-117.65
(-1.30%)
5,171.29
-89.21
(-1.70%)
1,309.35億
4,144.08
-3.15
(-0.076%)
4,727.71
-8.18
(-0.173%)
14,516.11
+40.24
(+0.278%)
2,611.16
-23.29
(-0.88%)
68,581.3200
+593.2800
(0.873%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0261
推廣樂本健26 - 27/2開倉低至$10起
恒生指數
26,656.29
-109.43
(-0.41%)
期指
平水0
26,656
-102
(-0.38%)
國企指數
8,917.10
-117.65
(-1.30%)
科技指數
5,171.29
-89.21
(-1.70%)
大市成交
1,309.35億
股票
1,121.81億
(85.677%)
窩輪
54.34億
(4.151%)
牛熊證
133.20億
(10.173%)
即時更新：26/02/2026 12:27
可賣空股票總成交
2,083.50億
主板賣空
411.26億
(19.739%)
更新：25/02/2026 16:59
上証指數
成交：6,745.78億
4,144.08
-3.15
(-0.076%)
滬深300
4,727.71
-8.18
(-0.173%)
深証成指
14,516.11
+40.24
(+0.278%)
MSCI中國A50
2,611.16
-23.29
(-0.88%)
比特幣
資料由Binance提供
68,581.3200
+593.2800
(0.873%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0261
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿 灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00003 香港中華煤氣00013 和黃醫藥00012 恒基地產00014 希慎興業00004 九龍倉集團01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.70%
公佈日期
25/02/2026 18:00
台灣-失業率
公佈值
3.36%
公佈日期
25/02/2026 16:00
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
25/02/2026 15:00
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8439
-0.0241
-0.351%
TWD 美元/新台幣
31.2152
-0.0539
-0.172%
JPY 美元/日圓
155.9840
-0.1770
-0.113%
更新：26/02/2026 12:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處