25/02/2026 14:57

【預算迴響】CBRE︰上調高價住宅印花稅將減慢市場資金流轉，下調今年豪宅樓價預測至持平

《經濟通通訊社25日專訊》世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，今日公布的預算案並未直接刺激商業物業市場，但提升香港國際金融競爭力及推動科技創新等措施，有望帶動商業地產的相關需求。政府連續第二年暫停一般商業用地的賣地安排被視為適當，尤其考慮到部分物業類別仍然錄得高空置率。



對於上調一億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，這項措施令人意外，特別是在不少私人市場持份者一直呼籲政府進一步放寬住宅相關稅項的時候。相反，政府卻宣布對成交額超過1億元的住宅物業交易印花稅調高至6.5%。



她指出，在現時成交量仍然偏低、樓市氣氛尚在復甦的階段，提高前期成本有可能壓抑真正的換樓需求，並減慢豪宅市場的資金流轉。雖然政策目的或許是增加政府收入，而非打擊炒風，但超級豪宅市場本來已以自住買家為主，炒賣活動十分有限。



整體而言，此措施對大眾住宅市場的負擔能力影響不大，但確實釋放出一個審慎訊號。未來數年保持穩定的住宅土地供應，對樓市長遠健康的重要性遠高於任何邊際性的印花稅調整。鑑於此項政策，世邦魏理仕原本對2026年豪宅樓價上升0-5%的預測將會下調至持平。(kl)