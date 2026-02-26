25/02/2026 14:57

【預算迴響】WeLab Bank歡迎政府推動AI產業化，未來將加大投放資源積極實踐產業AI化理念

《經濟通通訊社25日專訊》WeLab Bank對財政司司長於今早發表的《2026-2027年度財政預算案》）中，提速推動人工智能(AI)產業化的舉措表示歡迎。



WeLab Bank行政總裁李家達表示，WeLab Bank樂見政府以前瞻性的視野，將人工智能賦能多元產業發展，透過成立「AI+與產業發展策略委員會」、以應用場景驅動「AI產業化、產業AI化」，以及加強算力基建等政策，為香港的金融科技發展注入強大動力。



WeLab Bank作為一間以AI-first為目標的數字銀行，集團秉持相同理念，以負責任使用AI為原則，一直致力推動將AI技術，包括生成式人工智能(Generative AI)及AI代理(AI Agent)應用於銀行服務當中。去年除了與Google建立AI-first戰略夥伴關係外，集團亦正加大投放資源，探索深化AI於金融領域的全方位應用，進一步積極實踐「產業AI化」的理念。



他續稱，作為推動金融創新的數字銀行，樂見政府於北部都會區加速創科產業發展，透過河套香港園區和新田科技城等重點建設，為加速科技與產業創新提供堅實支持。另外，WeLab Bank亦對政府提出全民AI培訓之舉措表示支持。他相信普及AI教育有助培育下一代金融科技領袖，是鞏固「AI+金融」、加強香港的核心競爭力的關鍵。(kl)