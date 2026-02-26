25/02/2026 16:27

【預算迴響】永明︰AI+發展有效加速金融服務業創新步伐

《經濟通通訊社25日專訊》Sun Life永明歡迎《2026-27年度財政預算案》中公布的多項措施，包括人工智能（AI）、人才培訓、銀髮經濟、資產與財富管理發展及跨境安老等。



財政預算案中指出將會進一步推動AI+發展，促進AI與各產業的深度融合。香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，相關舉措將有效加速金融服務業的創新步伐，為行業帶來長遠價值，鞏固香港作為區內金融科技樞紐的地位。Sun Life永明以數碼化為核心策略，繼續推動保險科技發展，積極將AI應用於營運管理、分銷支援、客戶服務等範疇，打造由AI驅動的營銷生態系統Advisor Workbench及Advisor Buddy，賦能理財顧問與員工，提升整體效率，為客戶締造流暢便捷的體驗。



Sun Life永明歡迎預算案就培育和吸納人才提出的措施，這對鞏固香港作為國際金融的地位具有重要意義。Sun Life永明致力羅致人才，包括目標於2027年將理財顧問團隊增至5000人，推動香港財富管理的發展。同時大力投放資源培育優質人才，尤其於AI及保險科技，集團亦設有AI學習平台助員工提升AI技能。



*樂見政府繼續推動銀髮經濟*



集團樂見政府繼續推動銀髮經濟。隨著香港邁向高齡化社會，市民對退休產品需求日益殷切。作為推動銀髮經濟的一環，保險業界在應對人口老化所帶來的機遇中擔當重要角色。Sun Life永明一直以客戶為中心，致力提供創新和具前瞻性的退休規劃方案，例如即期年金等領先市場的退休產品，協助市民應對長壽帶來的財務需求。



另外，集團亦支持政府公布資產與財富管理發展策略。香港一直是Sun Life永明服務高淨值客戶的重要樞紐，他們已構建出全面的高淨值產品平台，涵蓋高端醫療、退休規劃及財富傳承方案，及「高淨值生態圈」增值服務，透過「高淨值客戶領導團隊」服務高端客戶。預算案所釋放的政策訊號，有助提升客戶對香港金融制度及資產配置的信心。



Sun Life永明歡迎政府為跨境安老提供支援。深信大灣區在構建具規模效益的醫療及退休保障生活圈方面潛力龐大，保險業可透過提升跨境醫療保障服務、專業產品及人才資源支援，推動兩地在健康保障上的深度協同。Sun Life永明已積極布局，致力發揮在醫療及退休策劃方面的專長，支援區內居民追求優質安舒的生活。(kl)