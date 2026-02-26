25/02/2026 16:26

【預算迴響】美聯馬泰陽︰措施利好工商舖，全年成交料升一成至約5000宗

《經濟通通訊社25日專訊》美聯集團(01200)行政總裁暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽表示，新一份《財政預算案》公布，提出多項針對工商舖市場及經濟發展的政策措施，為市場注入新動能。隨著經濟全面復甦與政策支持齊推，預期2026年全年工商舖成交宗數可達約5000宗，按年升約一成，並因為眾多利好因素湧現，輕微調升全年成交金額預測，由原來的5%以下，調高至約6%，料可達730億元。



*REITs購買非住宅物業可豁免印花稅有助降低基金入市成本*



馬泰陽指出，是次預算案的內容為工商舖市場帶來全方位利好，包括：《財案》多項數據反映，本港財政狀明顯改善，經濟已走出谷底，市民及企業信心逐步恢復，有利商業市場氣氛，加上減利得稅及差餉，不少企業都會持續擴充，相信可帶動工商舖物業的租買成交；房託基金（REITs）購買非住宅物業可豁免印花稅：措施有助降低基金入市成本，預料將吸引更多房託基金購入全幢或大型物業，帶動高價值交易增加。



其次，暫停推售商業用地，減緩供應壓力：政府暫緩釋放新商業用地，為市場建立穩定預期，限制供應過剩風險，帶來市場支持；預算案中針對航運及貿易業的稅務措施亦為物流物業帶來重大利好。政府優化海運服務業稅務優惠安排，並為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，加上船舶註冊制度改革，將大幅提升香港作為區域航運及供應鏈樞紐的競爭力。這些措施有望推動貨倉成交，吸引投資者買入大面積甚至全幢工廈，改裝成現代化物流中心，迎合新經濟需求。



預算案亦提出，港投公司將會與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目，並把有關項目與目標行業的企業對接。相信此措施可吸引資金流入商業項目，刺激需求；金融業是去年商廈及舖位市場的主要入市動力。今次財政預算案提出進一步稅務優惠以吸引家族辦公室落戶香港，並大篇幅聚焦金融業發展方向，預示金融業將持續成為香港經濟的火車頭，帶動對辦公室及核心區商舖需求上升。



*調高工商舖全年成交金額預測至6%*



馬泰陽認為，隨著經濟環境穩步好轉及政策支持延續，市場信心逐步恢復，資金流重新回到實體資產。工商舖物業於過去數年售價已現顯著跌幅，但是租金跌幅相對有限，直接導致租金回報上升，現時個別新買工商舖物業的租金回報有望高達5%，具備防守性與長線投資潛力，料可吸引投資者及用家。馬泰陽指出，要說工商舖的價格回升仍然是言之尚早，始終北上消費及網購風潮仍然在影響本地的零售及飲食行業，加上銀行對非住宅物業的按揭態度審慎，相信工商舖的價格仍然存在下調壓力，不過有望大幅收窄，甚至慢慢回穩，惟相信成交會持續錄得升幅，預計全年工商舖交投可達5000宗左右的水平，按年升10%，並調高全年成交金額預測，由原來的5%以下，輕微調升至6%，料可達730億元。(kl)