25/02/2026 16:56

【預算迴響】利嘉閣廖偉強︰調升豪宅印花稅對交投量窒礙有限

《經濟通通訊社25日專訊》利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在樓市已明顯回暖下，財政司司長陳茂波在最新發表的《財政預算案》中沒有增加任何刺激樓市措施屬意料中事，免得令樓市過熱而導致後市失控，故來年集中火力加強本港經濟底氣，以經濟改善去配合樓市上升就是最穩妥的做法。



廖偉強指出，新一份《財政預算案》沒有新招刺激樓市之餘，反之將1億元以上住宅印花稅由4.25%調高至6.5%，此舉做法對普羅大眾市場不會構成影響；正如當局所指是能者多付原則，相信對此類買家會構成輕微但不致嚴重的影響。至於發展商亦料有不少優惠，如送車位或送裝修等方式對沖有關衝擊，故調升此類物業的印花稅對交投量的窒礙有限。



另一方面，受惠本港的公共財政狀況改善較預期快，今年度的經營帳目恢復盈餘，故新一年度再有差餉及課稅寬減，對紓緩市民負擔略有幫助。不過，更重要的是港府繼續著力拓展經濟，實行創科驅動、金融賦能，作出多元發展，惠及市民，加上持續引入高才專才及投資移民，有助增加經濟動力，屆時樓市亦會隨經濟進一步好轉。廖偉強總結指今次的《財政預算案》可謂穩打穩扎，對樓市絕對有正面作用，並有信心2026年樓價保守估計看升一成，如樂觀因素湧現下更可升達15%。(kl)