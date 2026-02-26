25/02/2026 16:57

【預算迴響】中原工商舖︰調升豪宅印花稅預料吸引更多投資者轉移視線至工商舖市場尋寶

《經濟通通訊社25日專訊》政府今日發表2026至2027年度財政預算案，多項措施料為工商舖市場帶來正面幫助。當中，政府為舒緩非住宅物業市場壓力，宣布將繼續不推售一般商業用地。同時，港投公司亦將會與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目，並把有關項目與目標行業的企業對接。此外，政府按照能者多付原則，將1億元以上住宅印花稅由4.25%調高至6.5%，並於明天生效。



中原(工商舖)認為，新措施將為投資逾1億元住宅物業成本增加，預料不受印花稅上調影響的工商舖大手物業可望會受惠，預料會吸引更多投資者轉移視線至工商舖市場尋寶。



中原(工商舖)董事總經理潘志明認為，本港寫字樓市場正穩步發展，政府自上年度財政預算案起停售商業用地，減慢本港商廈供應，商廈空置率正持續錄得改善，惟部分地區甲廈空置率仍見高企，相信來年停推商業用地，可望進一步讓市場消化現有供應。中原(工商舖)資料顯示，1月份港島區商廈最新甲廈空置率為11.9%，按年減少2.16個百分點，當中金鐘及中環分別錄得空置率6.5%及11.62%，按年回落2.59個百分點及3.04個百分點。而九龍區1月份整體甲廈空置率為16.0%，按年微跌1.16個百分點，當中九龍灣、長沙灣等地區空置率仍相對較高。



*停售商業用地有助於穩定商廈空置率*



潘志明續稱，2025全年本港寫字樓市場買賣及租賃交投量更錄得價量齊升，買賣成交宗數錄得約537宗，成交金額約391.9億元，兩者升幅均逾四成；租賃成交宗數亦錄得約5815宗，較2024年增加約5.69%，成交金額亦增加至約6.35億元，升幅約14.34%。潘志明認為，政府持續停售商業用地，可減少商廈新供應，有助於穩定商廈空置率，為商廈市場租賣交投持續提供向上動力。



潘志明指出，1億元以上住宅印花稅於明日起將由4.25%調高至6.5%，而非住宅印花稅則未有調整。潘志明認為，對於投資者而言，新措施會加重住宅大額市場的投資成本，相信有不少投資者及用家會將視線轉投向優質工商舖物業，對工商舖長遠發展有正面幫助。此外，工商舖市場持續關注學生宿舍投資，2025全年錄得約57宗全幢物業成交，涉資約176億元，當中部分涉及商住樓及空置商廈改裝學生宿舍，而政府於最新財政預算案中提出北都大學城相關規劃，表示將於短期內會推出三幅位於洪水橋或厦村新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍。潘志明預料，隨著北都大學城落成，市場對學生宿位需求持續，相信投資者將繼續尋找適合工商物業投資改裝學生宿舍。(kl)