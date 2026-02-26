25/02/2026 16:44

【預算迴響】證監會：歡迎政府財政預算案措施，鞏固香港國際金融中心地位和在國家發展中角色

《經濟通通訊社25日專訊》香港證監會歡迎財政司司長陳茂波於2026至2027年度政府財政預算案中提出的各項措施，其將進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，並推進金融與創科相互賦能從而支持國家發展。



證監會主席黃天祐表示，這些重要措施為金融業界訂立明確的發展路徑，並透過吸引優質企業上市、匯聚全球長線資金及提升市場效率，為香港作為全球領先的國際金融中心注入新的增長動力。



證監會將與港交所就多項主要措施緊密合作，以提升股市的活力，包括優化不同投票權架構制度，令符合資格的公司更多元化；利便生物科技及特專科技公司的首次公開招股以及企業在港第二上市；過渡至T+1結算周期；及推進每手買賣單位制度的改革。此外，證監會正推進無紙證券市場制度於今年內推出。在深化內地與香港市場互聯互通方面，證監會將與內地有關部門合作，推動將房地產投資信託基金和人民幣櫃台納入滬深港通，以及推出國債期貨合約。



為就未來市場發展作好準備，財經事務及庫務局與證監會正推進有關規管虛擬資產交易及託管服務提供者的立法建議，以完善香港的數字資產監管框架。證監會亦計劃進一步提升數字資產市場的流動性，擴大專業投資者可買賣的產品範疇，並設立數字資產加速器(Digital Asset Accelerator)，協助交易平台開發創新項目。



證監會行政總裁梁鳳儀表示，為支持政府建議的措施，該會將與各持份者全力合作，推動金融創新，將香港定位為全球領先的固定收益及貨幣樞紐，並鞏固本港作為主要資產及財富管理中心的地位。為促進香港固定收益及貨幣市場基建的前瞻性發展以及人民幣國際化，證監會正研究受規管的電子交易平台的可行性，以擴大市場參與。在資產及財富管理方面，政府建議對非住宅物業轉讓至擬於香港上市的房地產投資信託基金作出印花稅寬免，證監會對此表示歡迎，預計措施將鼓勵新上市。此外，為拓闊基金分銷渠道，證監會將支持香港交易所於年內推出綜合基金平台的下一階段。(bn)