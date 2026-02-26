25/02/2026 17:09

【預算迴響】ACCA支持政府推進北都發展、優化稅務安排及加速創科發展等措施

《經濟通通訊社25日專訊》ACCA（特許公認會計師公會）香港分會支持財政司司長今日公布的新一份財政預算案，歡迎回應ACCA多項建議，特別是在發展北部都會區、助力內地企業「出海」、推動創新科技發展及惠及民生福祉，為香港未來發展奠定基礎，為經濟穩步向前注入動能。



ACCA期待為財政預算案提出的稅務政策諮詢委員會作出貢獻，並呼籲政府盡早就財政預算案中多項稅改建議制定具體細節和時間表，以確保相關措施能有效落地，讓香港經濟及企業盡快受惠。



ACCA香港分會會長鄭傑燊表示，政府在控制開支及提振經濟方面取得一定成果，今年財政預算案在財政穩健基礎上，進一步提升香港整體競爭優勢和韌性，而綜合帳目提早錄得盈餘29億港元，與ACCA早前的預測非常接近。



他表示，ACCA支持政府推進北都發展、優化稅務安排、加速創科發展及支援企業和市民等措施。政府更進一步加強綠色發展布局，提出積極配合國家「雙碳」目標及綠色低碳發展策略，全力推動綠色產業發展及企業綠色轉型，這與ACCA一直倡議以專業力量推動可持續發展、實踐「財智重塑美好世界」的理念不謀而合，有助香港在全球可持續發展浪潮中保持領先地位。