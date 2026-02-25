25/02/2026 10:07

《投資觀點》普徠仕：對環球風險資產看法正面，惟市場對AI態度轉趨審慎

《環富通基金頻道25日專訊》普徠仕環球投資方案國際主管兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會指，儘管人工智能(AI)相關消息整體仍偏向正面，但市場情緒已明顯轉趨審慎。去年備受追捧、用以支撐AI發展的大規模資本開支計劃，如今備受質疑，投資者密切關注投資能否帶來回報。



*潛在受AI衝擊行業面臨壓力，科技板塊整體受壓*



隨著AI概念的影響面正在擴大，為更多板塊帶來支持，亦有潛在受衝擊的行業正面臨壓力，市場憂慮AI日漸成熟，企業或會利用AI自行開發內部系統，對軟件服務供應商和數據分析公司帶來衝擊。



對AI開支規模的疑慮，加上潛在行業重組風險，令科技板塊整體受壓，表現落後於大市多數板塊。隨著估值持續調整，預期在AI仍具強勁增長潛力的前提下，投資者最終會重新關注相關機會。不過，市場或已進入較為理性的階段，投資者開始更審慎區分潛在贏家與輸家。



*聯儲局內部意見分歧或加劇，新主席或為市場帶來意外*



沃什(Kevin Warsh)獲提名出任聯儲局主席，為本已複雜的貨幣政策環境增添新的不確定因素。消息公布後，市場初步反應偏向負面，主要因為沃什過去曾批評全球金融危機後推行的量化寬鬆政策，被視為立場較為鷹派。



在特朗普政府持續施壓要求減息的背景下，沃什一度被認為是潛在人選中立場最為強硬的一位。不過，儘管其過往取態偏向鷹派，近期其有關AI提升生產力或帶來通縮效應，以及關稅對通脹影響屬一次性因素的言論，則反映出較為溫和的立場。



然而，隨著財政政策支持逐步顯現效果，而經濟本身已展現一定韌性，上述對通脹回落的觀點或面臨挑戰。在前景仍不明朗、聯邦公開市場委員會內部意見分歧可能加劇的情況下，新任主席的政策取向或令市場感到意外。



*環球風險資產估值偏高，惟企業盈利動能與經濟增長仍穩健*



普徠仕對環球風險資產維持相對正面的看法。儘管估值偏高，但企業盈利動能與經濟增長仍然穩健，而多數地區的財政政策仍具支持性。美國經濟增長保持韌性，主要受AI相關資本開支以及財政與貨幣政策支持所帶動。不過，勞動市場數據持續反映出放緩跡象。在財政支出支持下，美國以外市場的基本因素持續改善，歐洲及日本表現尤為明顯。



環球市場面臨的主要風險包括：AI驅動增長受阻、通脹黏性較高、勞動市場惡化幅度超出預期、政策預期出現轉變，以及地緣政治緊張局勢持續。(wa)



