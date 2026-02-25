直播中 : hot talk 1點鐘 - #hottalk1點鐘 #財政預算案 #陳茂波 #滙控 #湯麗鴻 #直播
直播中 : hot talk 1點鐘 - #hottalk1點鐘 #財政預算案 #陳茂波 #滙控 #湯麗鴻 #直播
26,819.48
+229.16
(+0.86%)
26,810
+251
(+0.95%)
低水9
9,096.06
+88.20
(+0.98%)
5,294.11
+23.41
(+0.44%)
1,194.00億
4,166.72
+49.31
(+1.198%)
4,765.79
+58.25
(+1.237%)
14,501.50
+209.93
(+1.469%)
2,654.13
+40.62
(+1.55%)
65,378.9600
+1,320.8100
(2.062%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0251
恒生指數
26,819.48
+229.16
(+0.86%)
期指
低水9
26,810
+251
(+0.95%)
國企指數
9,096.06
+88.20
(+0.98%)
科技指數
5,294.11
+23.41
(+0.44%)
大市成交
1,194.00億
股票
1,048.45億
(87.809%)
窩輪
55.96億
(4.686%)
牛熊證
89.60億
(7.504%)
即時更新：25/02/2026 11:50
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：6,577.45億
4,166.72
+49.31
(+1.198%)
滬深300
4,765.79
+58.25
(+1.237%)
深証成指
14,501.50
+209.93
(+1.469%)
MSCI中國A50
2,654.13
+40.62
(+1.55%)
比特幣
資料由Binance提供
65,378.9600
+1,320.8100
(2.062%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0251
