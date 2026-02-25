直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
26,687.60
+97.28
(+0.37%)
26,669
+110
(+0.41%)
低水19
9,053.90
+46.04
(+0.51%)
5,279.09
+8.39
(+0.16%)
631.79億
4,149.29
+31.88
(+0.774%)
4,736.27
+28.73
(+0.610%)
14,400.52
+108.95
(+0.762%)
2,635.07
+21.56
(+0.82%)
66,244.9900
+2,186.8400
(3.414%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0369
恒生指數
26,687.60
+97.28
(+0.37%)
期指
低水19
26,669
+110
(+0.41%)
國企指數
9,053.90
+46.04
(+0.51%)
科技指數
5,279.09
+8.39
(+0.16%)
大市成交
631.79億
股票
541.68億
(85.738%)
窩輪
28.33億
(4.484%)
牛熊證
61.78億
(9.778%)
即時更新：25/02/2026 10:18
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：4,238.94億
4,149.29
+31.88
(+0.774%)
滬深300
4,736.27
+28.73
(+0.610%)
深証成指
14,400.52
+108.95
(+0.762%)
MSCI中國A50
2,635.07
+21.56
(+0.82%)
比特幣
資料由Binance提供
66,244.9900
+2,186.8400
(3.414%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0369
00005 滙豐控股
00100 MINIMAX-WP
09988 阿里巴巴－Ｗ
09992 泡泡瑪特
00020 商湯－Ｗ
09888 百度集團－ＳＷ
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8832
-0.0246
-0.356%
TWD 美元/新台幣
31.3010
-0.0761
-0.243%
JPY 美元/日圓
155.6410
-0.2500
-0.160%
更新：25/02/2026 10:15
最新重要數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.40%
公佈日期
23/02/2026 13:00
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.20
公佈日期
20/02/2026 22:45
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
1.40%
公佈日期
20/02/2026 21:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
66,244.99
+2,186.84
+3.414%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,934.9800
+83.0300
+4.483%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
8.6000
+0.4000
+4.878%
更新：25/02/2026 10:15
最新
