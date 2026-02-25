25/02/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升93點子，報6.9321，創近34個月高
《經濟通通訊社25日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9321，較上個交易日升93點子，創2023年5月11日以來近34個月新高，較市場預測偏弱約500點，上個交易日報6.9414。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9321
|-93.00
|1歐元/人民幣
|8.1352
|-378.00
|100日圓/人民幣
|4.4388
|-458.00
|1港元/人民幣
|0.8861
|-16.20
|1英鎊/人民幣
|9.3175
|-344.00
|1澳元/人民幣
|4.8733
|-169.00
|1紐元/人民幣
|4.1130
|-141.00
|1新加坡/人民幣
|5.4550
|-165.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9237
|-265.00
|1加元/人民幣
|5.0387
|-214.00
|1人民幣/林吉特
|0.5632
|+18.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1260
|-2.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3094
|+7.00
|1人民幣/韓元
|209.0300
|+28.00