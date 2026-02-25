25/02/2026 17:19

《神州經脈》上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚

《神州經脈》滬綜指馬年開市以來連升兩日，今日（25日）再收升0.72%，報4147.23點，深成指亦揚1.29%，創業板指升1.41%。滬深兩市成交約2.46萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2605億元或12%。有色金屬、礦產、地產板塊領漲。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破6.87元關口，收報6.8672，較上個交易日4時30分收盤價升177點子，兩連升，創2023年4月14日以來逾34個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.9321，較上個交易日升93點子，創2023年5月11日以來近34個月新高，較市場預測偏弱約500點。



*今日新聞精選*



1. 時隔半年，上海進一步降低購房門檻，涉及限購政策調減、公積金貸款政策優化和房產稅政策完善等七項內容。新政將非滬籍居民家庭或成年單身人士外環內購房的繳納社會保險或個人所得稅年限要求，由三年縮短至一年。《路透》引述同策研究院聯席院長宋紅衛表示，預計可增加至少9萬名潛在購房者，主要集中在剛需群體。三年以上社保家庭新增一張「房票」將直接支持改善需求，而公積金額度提升則會降低首付與按揭成本，對剛需和改善買家都有利。



2. 德國總理默茨今日上午抵達北京，展開為期兩天的正式訪問行程。據《路透》報道，國務院總理李強上午會見默茨時表示，開放合作、互利共贏仍然是人心所向，中德應當應當堅定合作信心，共同維護多邊主義、自由貿易，致力於構建更加公正合理的全球治理體系，為全球和平發展事業注入更多的正能量。



3. 針對英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括中國實體。中國外交部發言人毛寧回應指，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，對英方有關做法強烈不滿。中方將採取必要措施，堅決維護自身的正當合法權益。



4. 中指研究院的報告顯示，今年春節期間，樓市整體呈現典型的「假期模式」。受節日返鄉、出遊及部分城市網簽暫停更新等因素影響，重點城市新房及二手房網簽成交量均處於季節性低位。根據中指數據，重點21城春節假期（2月15日至2月23日）新建商品住宅共網簽成交10萬平方米，相比去年春節假期日均成交量基本持平。



5. 乘聯分會秘書長崔東樹今日發文表示，2026年1月末全國乘用車行業庫存357萬輛，較上月下降8萬輛，較2025年1月增58萬輛，形成庫存高位運行特徵。2026年1月底的庫存與未來銷量綜合預估的現有庫存支撐未來銷售天數在70天，相對於2023年1月的65天、2024年1月的70天，2025年1月的48天，今年1月的總體庫存壓力相對較大。



6. 阿里雲百煉今日推出包含Qwen3.5、GLM-5、MiniMax M2.5、Kimi K2.5四大開源模型API服務的Coding Plan。用戶訂閱套餐後不再受限於單一模型，可實現多模型自由切換，享受更穩定、Token額度更高的模型服務。據介紹，目前全球雲廠商中僅阿里雲提供這一服務。



7. 內媒《快科技》、《cnBeta》等引述外國媒體報道指，蘋果(US.AAPL)正考慮與中國半導體企業長鑫存儲(CXMT)和長江存儲(YMTC)展開合作，為即將推出的iPhone 18系列以及包括MacBook和台式Mac在內的其他產品提供內存與存儲芯片。為分散供應風險並緩解成本壓力，蘋果據稱正評估將長鑫的DRAM以及長江存儲的NAND閃存納入供應體系，以降低對日韓廠商的依賴。



8. 京東創始人、董事局主席劉強東昨日宣布已創立獨立遊艇品牌Sea Expandary，計劃從研發、製造、銷售、運營、租賃、經紀、服務等全面布局遊艇產業。珠海市委宣傳部微信公眾號「珠海發布」今日凌晨發文稱，珠海市政府24日與探海遊艇簽署《高端遊艇產業基地項目戰略合作框架協議》，項目計劃總投資額約50億元，劉強東以探海遊艇實控人身份出席了項目簽約儀式。(jq)