25/02/2026 17:32

【ＡＩ】騰訊元寶致歉拜年海報現「粗口」：模型異常輸出，已校正並優化

《經濟通通訊社25日專訊》據《澎湃新聞》報道，有網友近日在社交平台表示，春節期間使用騰訊元寶App生成拜年海報，多次提出修改要求後，海報上的祝福語竟無故變成「你媽個X」。



元寶團隊今日對此回應稱，經核實，該情況是由模型在多輪對話中處理上下文時產生的異常輸出導致。目前，元寶團隊已緊急校正相關問題並優化了模型體驗，同時向用戶鄭重致歉，感謝社會各界的監督與建議。



報道指，這並非元寶第一次「發火」，此前曾有網友在社交平台發帖稱，使用元寶AI美化代碼時，多次收到AI的侮辱性回覆如「滾」、「自己不會調嗎」、「天天浪費別人時間」等。當時騰訊元寶曾在評論區回覆稱，「非常抱歉給您帶來了不好的體驗，我們根據日誌進行了相關核查，與用戶操作無關，也不存在人工回覆，屬於小概率下的模型異常輸出」。(wn)