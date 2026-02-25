26,765.72
+175.40
(+0.66%)
26,744
-14
(-0.05%)
低水22
9,034.75
+26.89
(+0.30%)
5,260.50
-10.20
(-0.19%)
2,367.65億
4,147.23
+29.82
(+0.724%)
4,735.89
+28.35
(+0.602%)
14,475.87
+184.30
(+1.290%)
2,634.45
+20.94
(+0.80%)
65,369.4100
+1,311.2600
(2.047%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0050
恒生指數
26,765.72
+175.40
(+0.66%)
期指(夜)
低水22
26,744
-14
(-0.05%)
國企指數
9,034.75
+26.89
(+0.30%)
科技指數
5,260.50
-10.20
(-0.19%)
大市成交
2,367.65億
股票
2,192.85億
(92.617%)
窩輪
69.20億
(2.923%)
牛熊證
105.60億
(4.460%)
即時更新：25/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,083.50億
主板賣空
411.26億
(19.739%)
更新：25/02/2026 16:59
上証指數
成交：10,859.70億
4,147.23
+29.82
(+0.724%)
滬深300
4,735.89
+28.35
(+0.602%)
深証成指
14,475.87
+184.30
(+1.290%)
MSCI中國A50
2,634.45
+20.94
(+0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
65,369.4100
+1,311.2600
(2.047%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0050
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
65,369.41
+1,311.26
+2.047%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,920.3600
+68.4100
+3.694%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
8.6200
+0.4200
+5.122%
更新：25/02/2026 19:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.04%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.35%
更新：24/02/2026 15:53
最新
人氣
