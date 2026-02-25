25/02/2026 14:10

《行業數據》崔東樹：全國乘用車行業1月末庫存357萬輛，同比錄增

《經濟通通訊社25日專訊》乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2026年1月末全國乘用車行業庫存357萬輛，較上月下降8萬輛，較2025年1月增58萬輛，形成庫存高位運行特徵。



2026年1月底的庫存與未來銷量綜合預估的現有庫存支撐未來銷售天數在70天，相對於2023年1月的65天、2024年1月的70天，2025年1月的48天，今年1月的總體庫存壓力相對較大。



從僅生產新能源車企業的庫存變化特徵分析看，隨著反內捲的推動，行業庫存9月降到62萬輛，2026年1月行業庫存上升到72萬輛，較峰值庫存降16萬輛，但較12月增加6萬輛。近期新能源經銷商的廠家和渠道庫存面臨市場低於預期，行業庫存總體壓力較大。(ry)