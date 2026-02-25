25/02/2026 11:27
《神州拆息》逆回購放水95億，Shibor隔夜升1.6基點
《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行今日進行4095億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4000億元14天期逆回購到期，即今日淨投放95億元。另人行今日開展6000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。今日有3000億元MLF到期，即人行本月增量3000億元續做MLF，為連續第12個月淨增。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜升，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3780
|+1.60
|1周
|1.4970
|-5.60
|2周
|1.5710
|-0.60
|1個月
|1.5500
|+0.00
|3個月
|1.5778
|-0.02
|6個月
|1.5900
|+0.00
|9個月
|1.5979
|-0.11
|1年
|1.6080
|-0.20
