25/02/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創近34個月高，即期開市升53點子報6.8796

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9321，較上個交易日升93點子，創2023年5月11日以來近34個月新高，較市場預測偏弱約500點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開53點子，報6.8796，上個交易日即期匯率收盤報6.8849。



市場人士指出，監管繼續採取有保有壓思路，一邊適度放鬆中間價，同時對單邊預期加碼過濾，避免預期進一步激化。



高盛最新觀點稱，美國最高法院上周五的裁決可能會降低中國輸美商品的關稅約5%，而且特朗普可能在一季度末訪華對中國輸美商品額外徵收301條款關稅的可能性很低，這有利於人民幣匯率表現。



*人行今日將在香港發行500億元人行票據*



人民銀行今日計劃通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台，招標發行2026年第一期和第二期中央銀行票據，發行量分別為人民幣300億元和人民幣200億元。此次人行票據發行旨在豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線。(jq)