直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
26,686.42
+96.10
(+0.36%)
26,666
+107
(+0.40%)
低水20
9,052.68
+44.82
(+0.50%)
5,278.66
+7.96
(+0.15%)
633.98億
4,149.44
+32.03
(+0.778%)
4,736.45
+28.91
(+0.614%)
14,402.25
+110.68
(+0.774%)
2,634.16
+20.65
(+0.79%)
66,169.2600
+2,111.1100
(3.296%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0369
即市人氣股
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8832
-0.0246
-0.356%
TWD 美元/新台幣
31.2933
-0.0838
-0.267%
JPY 美元/日圓
155.6330
-0.2580
-0.166%
更新：25/02/2026 10:15
最新重要數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.40%
公佈日期
23/02/2026 13:00
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.20
公佈日期
20/02/2026 22:45
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
1.40%
公佈日期
20/02/2026 21:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
