25/02/2026 16:37

【聚焦人幣】人民幣即期收升177點子兩連升，破6.87關，創逾34個月高

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破6.87元關口，收報6.8672，較上個交易日4時30分收盤價升177點子，兩連升，創2023年4月14日以來逾34個月新高，全日在6.8622至6.8809之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升141點子，報6.8652。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9321，較上個交易日升93點子，創2023年5月11日以來近34個月新高，較市場預測偏弱約500點。



市場人士指出，美國關稅政策變化短期內對中國出口形成一定利好。另外隨著人民幣擴大升勢，市場結匯意願不減，這或促使監管出手維穩。一中資行交易員稱，目前看人民幣升值動能很強，短期估計還能升。(jq)