25/02/2026 13:44

【聚焦人幣】人行在港發行三個月期和一年期央票，利率1.53%和1.47%

《經濟通通訊社25日專訊》香港金管局公告，中國人民銀行今日在香港招標發行的300億元(人民幣．下同)三個月期央票，中標利率1.53%，較上次（2025年11月24日）同期限的1.60%降7個基點；同時發行的200億元一年期央票，中標利率1.47%，較上次同期限的1.54%亦低7個基點。此次三個月期品種與一年期品種利率依舊呈現倒掛。



公告顯示，今日招標的是今年第一期和第二期央票，均為固定利率附息債券，期限分別為三個月和一年，申請額分別為715.74億元和607.2億元；據此計算，對應投標倍數2.39倍和3.04倍。三個月期的到期還本付息，起息日為2026年2月27日，到期日為2026年5月29日，到期日遇節假日順延；一年期的每半年付息一次，起息日為2026年2月27日，到期日為2027年2月27日，到期日遇節假日順延。(sl)