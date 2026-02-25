26,765.72
+175.40
(+0.66%)
26,744
-14
(-0.05%)
低水22
9,034.75
+26.89
(+0.30%)
5,260.50
-10.20
(-0.19%)
2,367.65億
4,147.23
+29.82
(+0.724%)
4,735.89
+28.35
(+0.602%)
14,475.87
+184.30
(+1.290%)
2,634.45
+20.94
(+0.80%)
65,351.8500
+1,293.7000
(2.020%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0050
恒生指數
即時更新：25/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,083.50億
主板賣空
411.26億
(19.739%)
更新：25/02/2026 16:59
資料由Binance提供
18
一月
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星 啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
大型盛事 展覽
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
推介度：
18/01/2026 - 31/03/2026
免費
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
最新重要數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.40%
公佈日期
23/02/2026 13:00
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.50%
公佈日期
20/02/2026 07:30
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
19/02/2026 08:30
即將公佈經濟數據
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
25/02/2026 20:00
前值
2.80%
市場預測
--
俄羅斯-工業生產(年率)
即將公佈
26/02/2026 00:00
前值
3.70%
市場預測
1.00%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
