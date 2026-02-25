25/02/2026 08:34

【特朗普當政】特朗普國情咨文演說在即，投資者憂加劇市場波動

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普將於當地時間周二（24日）晚間，發表國情咨文演說，其內容可能涵蓋貿易政策、民生以及伊朗等議題。投資者擔憂，在特朗普關稅被高院駁回的情況下，他的發言會加劇市場波動。



在美股周一（23日）經歷暴跌後，華爾街人士預料，特朗普將藉此機會游說選民在11月中期選舉中，繼續支持共和黨控制參眾兩院。此外，外界預期特朗普將就最高法院上周推翻其關稅政策的裁決作強烈回應，並概述如何透過其他法律途徑以恢復大部分被撤銷的關稅措施。



特朗普第二任期內的股市波動劇烈，投資者對其推動重塑美國貿易關係的舉措反應強烈。儘管標普500指數，在2025年1月特朗普就職以來的400天，上漲了13%，但2026年該指標指數幾乎未見增長。



CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，擔心這次演講會加劇市場焦慮。今年密集的政策議程「使一切變得難以預測。」(rc)