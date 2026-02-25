直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
26,681.72
+91.40
(+0.34%)
26,660
+101
(+0.38%)
低水22
9,050.56
+42.70
(+0.47%)
5,277.18
+6.48
(+0.12%)
635.54億
4,148.91
+31.50
(+0.765%)
4,736.28
+28.74
(+0.611%)
14,401.70
+110.13
(+0.771%)
2,634.16
+20.65
(+0.79%)
66,173.7500
+2,115.6000
(3.303%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0369
推廣樂本健26 - 27/2開倉低至$10起
恒生指數
26,681.72
+91.40
(+0.34%)
期指
低水22
26,660
+101
(+0.38%)
國企指數
9,050.56
+42.70
(+0.47%)
科技指數
5,277.18
+6.48
(+0.12%)
大市成交
635.54億
股票
545.43億
(85.822%)
窩輪
28.33億
(4.457%)
牛熊證
61.78億
(9.720%)
即時更新：25/02/2026 10:19
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：4,238.94億
4,148.91
+31.50
(+0.765%)
滬深300
4,736.28
+28.74
(+0.611%)
深証成指
14,401.70
+110.13
(+0.771%)
MSCI中國A50
2,634.16
+20.65
(+0.79%)
比特幣
資料由Binance提供
66,173.7500
+2,115.6000
(3.303%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0369
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿 灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00005 滙豐控股00100 MINIMAX-WP09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00020 商湯－Ｗ09888 百度集團－ＳＷ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-東京百貨業銷售(年率)
即將公佈
25/02/2026 13:30
前值
-0.20%
市場預測
--
德國-國內生產總值(年率)
即將公佈
25/02/2026 15:00
前值
0.30%
市場預測
0.40%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
66,173.75
+2,115.60
+3.303%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,932.8000
+80.8500
+4.366%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
8.5900
+0.3900
+4.756%
更新：25/02/2026 10:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處