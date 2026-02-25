25/02/2026 09:32

【ＡＩ】Meta與AMD簽訂600億美元AI基礎設施協議

《經濟通通訊社25日專訊》Meta與晶片製造商AMD宣布，雙方已正式簽訂一項多年期、多代產品的擴大策略合作協議，Meta將部署高達6吉瓦AMD Instinct系列圖形處理器，為其下一代人工智能基礎設施提供核心算力。



路透引述協議文件指，Meta在未來五年內採購AMD晶片及數據中心設備的總規模，最高可達600億美元。惟多家市場分析機構則估算，若以整體6吉瓦算力部署計算，投資規模或逾1000億美元。



首批部署將採用基於MI450架構、專為Meta AI工作負載度身訂製的最新一代Instinct GPU，並配合第六代EPYC「Venice」處理器及ROCm軟件平台，預計今年下半年開始出貨，首階段率先部署1吉瓦算力。(rc)