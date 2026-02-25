直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
26,676.91
+86.59
(+0.33%)
26,654
+95
(+0.36%)
低水23
9,048.73
+40.87
(+0.45%)
5,276.35
+5.65
(+0.11%)
639.52億
4,147.75
+30.34
(+0.737%)
4,734.57
+27.03
(+0.574%)
14,399.17
+107.60
(+0.753%)
2,633.04
+19.53
(+0.75%)
66,155.0400
+2,096.8900
(3.273%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0369
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8832
-0.0246
-0.356%
TWD 美元/新台幣
31.3010
-0.0761
-0.243%
SEK 美元/瑞典克朗
9.0247
-0.0168
-0.186%
更新：25/02/2026 10:15
即將公佈經濟數據
日本-東京百貨業銷售(年率)
即將公佈
25/02/2026 13:30
前值
-0.20%
市場預測
--
德國-國內生產總值(年率)
即將公佈
25/02/2026 15:00
前值
0.30%
市場預測
0.40%
