26,381.02
-384.70
(-1.44%)
8,814.29
-220.46
(-2.44%)
5,109.33
-151.17
(-2.87%)
14,503.79
+27.92
(+0.193%)
68,082.4700
+94.4300
(0.139%)
5,165.5200
+3.0400
+0.059%
26/02/2026 18:05
美匯指數報97.738，關注美國最新初請失業金人數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.738
|97.700
|0.038
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.05/09
|155.94/98
|156.35/39
|歐元/美元
|1.1796/00
|1.1803/07
|1.1810/14
|英鎊/美元
|1.3526/30
|1.3524/28
|1.3558/62
|美元/瑞郎
|0.7737/41
|0.7730/34
|0.7726/73
|美元/加元
|1.3675/79
|1.3673/77
|1.3675/79
|澳元/美元
|0.7117/21
|0.7112/16
|0.7123/27
|紐元/美元
|0.5987/91
|0.5986/90
|0.6000/04
|美元/人民幣
|6.8412/16
|6.8383/87
|6.8693/97
|美元/港元
|7.8231/35
|7.8222/26
|7.8203/07
*上述報價只供參考用