26/02/2026 07:50

《國金頭條》美股連升兩日，英偉達業績報喜，盤後一度跳漲4.1%

《經濟通通訊社26日專訊》美股周三（25日）延續上日升勢，三大指數連續第二個交易日高收。英偉達(US.NVDA)首季收入指引達780億勝預期，盤後股價一度跳漲4.1%。



道指收市升307.65點，或0.63%，報49482.15點；標普500指數升56.06點，或0.81%，報6946.13點；納指升288.4點，或1.26%，報23152.08點。股市整體向好反映資金在大型科技股業績公布前的積極部署。



市場聚焦包括英偉達、Salesforce(US.CRM)及Snowflake(US.SNOW)等多家科技巨企於收市後公布的業績。其中，英偉達於美股盤後公布第四季業績，錄得破紀錄的681.3億美元收入，按年大增73%，高於市場預期的662.1億美元。



期內經調整每股盈利為1.62美元，同樣優於預測的1.53美元。受強勁業績帶動，英偉達股價在盤後交易時段上漲超過2% 。



其他重磅股亦同樣造好，特斯拉(US.TSLA)升約2%，Meta(US.META)升2.3%，蘋果(US.AAPL)升0.8%，微軟(US.MSFT)升約3%，谷歌(US.GOOGL)升0.7%，亞馬遜(US.AMZN)升1%。



*黃金盤中高見5217美元*



現貨黃金呈現震盪上行格局，盤中高見5217美元，日內報每盎司約5156美元，升幅約0.3%。紐約期金報每盎司約5174美元，漲幅約0.03%。



美匯指數偏軟，日內微跌約0.2%， 報97.69。美元兌日圓匯率一度攀升至156.82水平，日圓單日跌幅約0.3%。歐元兌美元走勢呈現區間震盪格局，日內報1.18，升約0.3%。



紐約期油報65.42美元，下跌0.3%；布蘭特期油報70.7美元，升約0.2%。(jf)