26/02/2026 07:58

【關稅戰】美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35%至50%區間不變

《經濟通通訊社26日專訊》美國貿易代表格里爾周三（25日）表示，美方無意進一步加劇對華貿易緊張局勢，現行對中國商品徵收的關稅稅率將維持35%至50%區間不變，同時警示部分其他貿易夥伴或面臨高於15%的新稅率。



北京方面即日強硬回應，警告若美方藉貿易調查加徵新稅，中方將採取「一切必要措施」捍衛權益。



格里爾分別接受霍士財經及彭博電視訪問，格里爾明確表示，美國正尋求將對華關稅維持在35%至50%區間，視具體產品而定，並強調已與中方就產能過剩問題展開討論。



與此同時，特朗普預計於3月31日至4月2日訪問北京，與國家主席習近平就延續貿易停火協議進行峰會磋商，格里爾亦表示，最高法院裁決不影響是次訪問安排。(kk)