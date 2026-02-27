26/02/2026 16:18

【ＡＩ】光速創投創始人：2026年將成為AI大規模部署之年，將執行複雜工作

《經濟通通訊社26日專訊》光速創投(Lightspeed)聯合創始人Ravi Mhatre在接受彭博電視台採訪時表示，2026年人工智能(AI)將進入大規模投用階段，迫使企業重新思考工作方式。



Mhatre說：「AI是我們這輩子將見證的最大技術變革之一。」AI嵌入各種工作流程的競賽將令工作「速度快10倍、覆蓋面廣10倍，超過以往任何一次技術平台的變遷」。



他補充道，2026年將是轉折之年，AI將超越聊天機器人，在企業和機構中執行複雜的多步驟工作。



至於失業擔憂，Mhatre表示AI更有可能推動生產力提高，而不是大規模裁員，使公司能夠利用現有團隊擴大產量。他說：「關鍵是要順應變化，要學會如何在一個AI與人類勞動並存的世界中生存。」



Anthropic是光速創投最具代表性的投資之一。作為早期投資者，Mhatre表示儘管外界審視力度加大，但該公司發展軌跡依然具有吸引力。(jf)