26/02/2026 08:20

【開市Ｇｏ】英偉達營收展望強勁，長和系售英配電商套現千億，攜程季績優預期

2026年2月26日【要聞盤點】



1、美國總統特朗普發布的國情咨文未對市場帶來波動，市場聚焦包括英偉達、Salesforce及Snowflake等多家科技巨企於收市後公布的業績，美股周三（25日）延續升勢，三大指數連續第二個交易日高收。道指收市升307.65點，或0.63%，報49482.15點；標普500指數升56.06點，或0.81%，報6946.13點；納指升288.4點，或1.26%，報23152.08點。股市整體向好反映資金在大型科技股業績公布前的積極部署。中國金龍指數跌35點。日經期貨截至上午8時01分跌527點。



2、英偉達公布第四季經調整每股盈利1.62美元勝預期，首季營收指引780億美元大幅高於市場預期726億美元，盤後股價一度升逾3%。



3、美國商務部助理部長彼得斯確認，英偉達H200人工智能晶片至今未售予任何中國客戶，据美國總統特朗普宣布解禁逾兩個月，交付量仍為零。



4、美國貿易代表格里爾表示，特朗普將於數日內簽署指令，在適用情況下將全球關稅稅率上調至15%，對華關稅水平維持不變。



5、美國在中東集結軍力之際，伊朗加快原油裝船步伐，或表明正為美國可能發動襲擊作準備。



6、美國副總統萬斯指對26日在日內瓦舉行的新一輪美伊間接談判抱有希望，特朗普傾向外交解決問題，但必要時將會動用美軍。



7、聖路易斯聯儲行長指聯儲局現時實際政策利率接近中性，能平衡就業與通脹風險；堪薩斯城聯儲行長稱就業情況良好，人工智能或助緩解勞動力短缺。



8、德國總理默茨與中國國家主席習近平會晤，指有信心克服貿易及地緣政治分歧建立戰略夥伴關係，習近平透露中國將訂購最多120架空客飛機。



9、日本央行行長植田和男表示，決定下次加息時將審視12月及此前升息所帶來的影響。



10、本港差餉物業估價署數據顯示，1月全港私人住宅樓價指數報301.4點，按月升0.53%連升8個月，按年升4.9%創逾一年半高位。





【焦點股】



長江基建(01038)、長實集團(01113)、電能實業(00006)

- 長和系逾1100億元售英國電網UKPN，長建、長實、電能齊錄重利



攜程(09961)

- 第四季同比多賺近1倍，經調整EBITDA按年增15%



AI概念股：騰訊(00700)、百度(09888)、阿里(09988) GPU概念股：百度(09888)、壁仞科技(06082)、天數智芯(09903)

- 英偉達業績及指引均勝預期，盤後股價升

- 美國確認英偉達H200晶片至今未售予中國客戶

- 中國商務部等七部門鼓勵進口晶片設計服務以滿足國內急需



三桶油：中國石油(00857)、中國石化(00386)、中國海洋石油(00883)

- OPEC+代表預計本周末會議將同意恢復小幅增產



泰德醫藥(03880)

- 料去年淨利潤增長最多2.8倍至2.3億人幣



航空股：南方航空(01055)、東方航空(00670)、中國國航(00753)

- 在岸離岸人民幣對美元均升破6.87，創34個月新高



阿里(09988)、智譜(02513)

- 阿里雲推出低價AI編程套餐，用戶可切換千問3.5等模型，最低月費7.9元人民幣



騰訊控股(00700)

- 騰訊投資AI公司階躍星辰擬香港IPO，或募資約5億美元



玖龍紙業(02689)

- 中期純利升3.19倍至19.7億元人民幣，不派息



珩灣科技(01523)

- 尋求分拆Peplink納斯達克上市，擬實物分配所有持股



鷹君集團(00041)、朗廷

- 鷹君派特別股息，每持15股派朗廷1個股份合訂單位



港交所(00388)、百度(09888)、新鴻基地產(00016)、銀娛(00027)

- 今日將公布業績



【油金報價】



紐約期油上升0.21%，報美元65.57/桶



布倫特期油下降0.03%，報美元70.85/桶



黃金現貨下跌0.01%，報美元5163.30/盎司



黃金期貨下跌0.95%，報美元5179.04/盎司