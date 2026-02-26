26/02/2026 15:51

【比特幣】比特幣大漲，市場猜測與簡街遭內線交易訴訟有關

《經濟通通訊社26日專訊》比特幣及其他主要加密貨幣周三（25日）開始大幅上漲，市值增加逾1700億美元。分析師稱，此番反彈是因為簡街集團(Jane Street)遭內線交易訴訟。



根據CoinGecko數據，加密貨幣總市值上漲約8%，逼近2.5萬億美元。報價顯示，比特幣一度攀升至70000美元以上，以太幣漲幅超13%。



這次上漲恰逢市場猜測，此前長期存在的、在美國東部時間上午10點左右出現的大規模拋售模式，在訴訟消息傳出後突然停止。



加密市場評論員Bark在X平台上表示：「簡街一直在運行一套演算法，每天上午10點準時拋售比特幣。日復一日，持續數月。打壓價格，清算散戶，低位買回，循環往復。他們一被起訴，這一行為就停了。上午10點的砸盤消失。」



Onchain分析師Nonzee也認同此觀點。他表示：「數月以來，上午10點就意味著一件事：簡街砸盤。昨天他們因內幕交易遭到起訴。今天上午10點呢？比特幣反而大幅拉升。」



目前沒有公開證據顯示，簡街系統性地在每天固定時間拋售比特幣。儘管如此，周三的上漲時點迅速在加密社交平台上引發熱議，認為這一長期令人擔憂的持續賣壓來源可能已得到緩解。



本案由負責Terraform Labs結算的管理人於本周提出。據報道，訴狀指控簡街利用從Terraform Labs內部人士處獲取的非公開信息，針對與Do Kwon的Terra-Luna生態崩盤相關的交易進行搶先交易。(rc)