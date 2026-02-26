26/02/2026 16:09

《駐京專電》商務部：全國重點零售和餐飲企業春節日均銷售額同比增近6%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》商務部舉行例行新聞發布會，就春節假期期間全國消費市場的總體情況，商務部新聞發言人何咏前表示，商務大數據顯示，春節期間全國重點零售和餐飲企業日均銷售額比去年同期增長了5.7%，增速提高1.6個百分點。重點監測的78個商圈、步行街，客流量、營業額分別增長6.7%和7.5%。



*智能眼鏡和具身智能機器人銷售額分別增47%和33%*



商務大數據顯示，重點平台的冰雪遊消費，避寒遊消費分別增長了12.1%和29.8%。出租車平台訂單量較去年春節假期增加51%。科技年貨受到青睞。春節假期重點平台智能眼鏡，具身智能機器人銷售額分別增長了47.3%和32.7%。



入境消費持續升溫。春節期間，眾多外國遊客來華觀光購物，商務大數據顯示，重點平台入境遊產品訂單同比增長了18.4%。上海、四川離境退稅銷售額同比分別增長1.5倍和3.2倍。