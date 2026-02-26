26/02/2026 09:09

【預算迴響】渣打:將善用旗下獨特網絡協助企業出海，配合一系列「金融+」發展策略

《經濟通通訊社26日專訊》渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，歡迎新一份《財政預算案》提出多項務實的中長期措施，支持香港多元化的金融發展，積極配合國家發展策略。渣打會繼續推動企業在貿易和跨境業務等更廣泛使用人民幣，並善用獨特的網絡，連繫更多高質量海外發行人來港發行人民幣債券，並協助企業出海，以配合一系列「金融+」發展策略。



同時，歡迎透過優化稅制吸引更多家族辦公室和基金落戶香港。隨著資產管理業務日漸擴大，加上香港既有的專業優勢，渣打將繼續把握高端財富管理業務的機遇，加快香港成為全球最大跨境財富管理中心的願景。



此外，渣打一向積極擁抱金融科技，支持香港發展成全球數字資產創新中心。隨著政府進一步完善監管制度和投資者保障措施，我們會善用渣打推動金融科技應用的經驗，為香港打造一個安全、穩健、具競爭力的數碼資產生態圈，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。(bi)