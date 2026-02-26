26,620.22
-145.50
(-0.54%)
26,634
-124
(-0.46%)
高水14
8,915.21
-119.54
(-1.32%)
5,171.70
-88.80
(-1.69%)
1,008.20億
4,135.90
-11.33
(-0.273%)
4,721.53
-14.36
(-0.303%)
14,490.17
+14.30
(+0.099%)
2,612.25
-22.20
(-0.84%)
68,156.9900
+168.9500
(0.249%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0272
推廣樂本健26 - 27/2開倉低至$10起
恒生指數
26,620.22
-145.50
(-0.54%)
期指
高水14
26,634
-124
(-0.46%)
國企指數
8,915.21
-119.54
(-1.32%)
科技指數
5,171.70
-88.80
(-1.69%)
大市成交
1,008.20億
股票
844.39億
(83.752%)
窩輪
42.14億
(4.179%)
牛熊證
121.68億
(12.069%)
即時更新：26/02/2026 10:51
可賣空股票總成交
2,083.50億
主板賣空
411.26億
(19.739%)
更新：25/02/2026 16:59
上証指數
成交：5,695.10億
4,135.90
-11.33
(-0.273%)
滬深300
4,721.53
-14.36
(-0.303%)
深証成指
14,490.17
+14.30
(+0.099%)
MSCI中國A50
2,612.25
-22.20
(-0.84%)
比特幣
資料由Binance提供
68,156.9900
+168.9500
(0.249%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0272
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00003 香港中華煤氣00013 和黃醫藥00012 恒基地產00014 希慎興業00004 九龍倉集團01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8680
-0.0152
-0.221%
KRW 美元/南韓圜
1,424.0300
-2.9000
-0.203%
JPY 美元/日圓
155.9560
-0.2050
-0.131%
更新：26/02/2026 10:50
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.70%
公佈日期
25/02/2026 18:00
台灣-失業率
公佈值
3.36%
公佈日期
25/02/2026 16:00
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
25/02/2026 15:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處