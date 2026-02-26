26/02/2026 13:07

【預算迴響】滙豐:股市展現韌性且經濟好轉，緩解市場對香港公共財政擔憂

《經濟通通訊社26日專訊》新一份財政預算案表明，香港將按照國家「十五五」規劃的方向，持續推進與內地的融合發展。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，股市展現韌性且經濟好轉，緩解了市場對香港公共財政的擔憂，認為與全球股市相比，香港股市估值仍具吸引力，市場普遍預期2026年整體盈利將增長10%。目前市場平均股息率為3.5%，認為這一水平依然穩健。



何偉華認為，2026/2027年度財政預算案未出現經濟政策重心的重大轉變。預算案強化了現行舉措，並對去年九月施政報告的重點內容作出補充，進一步深化香港與內地融合，並改善經濟民生。在互聯互通方面，香港應繼續推進國家「十五五」規劃，鞏固其國際金融、航運和貿易中心地位，同時打造成為中國的國際數字及醫療科技中心。



他認為，股市表現堅韌及經濟增長改善，緩解了市場對香港公共財政的擔憂。與政府原先估算相比，印花稅及利得稅收入已增加500億港元。計入這筆額外收入後，在扣除1033億港元政府債券淨發行額之前，預計本財政年度綜合預算赤字為1004億港元，顯著低於原先估算的1628億港元。展望未來，財政司司長預測預算赤字將保持改善趨勢，有望在下個財政年度降至782億港元。



何偉華又指，香港股票當前估值（基於12個月共識預測市盈率15.7倍）與全球股市相比仍具吸引力，與15.3倍的五年均值持平。儘管今年香港增長可能更趨多元化，彭博共識預期2026年整體盈利將增長10%。目前市場平均股息率為3.5%，認為這一水平依然穩健。



他稱，本年度預算案未有推出改變香港房地產格局的重大政策。香港住宅市場去年已顯現見底跡象，今年存在若干利好因素可能加速市場復甦。(bi)