hot talk 1點鐘 - 英偉達季績指引齊報捷點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達季績指引齊報捷點部署？
26,564.28
-201.44
(-0.75%)
26,610
-148
(-0.55%)
高水46
8,883.28
-151.47
(-1.68%)
5,154.97
-105.53
(-2.01%)
1,654.91億
4,142.40
-4.83
(-0.116%)
4,723.89
-12.00
(-0.253%)
14,497.28
+21.41
(+0.148%)
2,614.37
-20.08
(-0.76%)
68,441.1800
+453.1400
(0.667%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0283
推廣樂本健26 - 27/2開倉低至$10起
恒生指數
26,564.28
-201.44
(-0.75%)
期指
高水46
26,610
-148
(-0.55%)
國企指數
8,883.28
-151.47
(-1.68%)
科技指數
5,154.97
-105.53
(-2.01%)
大市成交
1,654.91億
股票
1,455.35億
(87.941%)
窩輪
60.75億
(3.671%)
牛熊證
138.82億
(8.388%)
即時更新：26/02/2026 13:55
可賣空股票總成交
1,068.38億
主板賣空
188.23億
(17.618%)
半日數據，更新：26/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,637.68億
4,142.40
-4.83
(-0.116%)
滬深300
4,723.89
-12.00
(-0.253%)
深証成指
14,497.28
+21.41
(+0.148%)
MSCI中國A50
2,614.37
-20.08
(-0.76%)
比特幣
資料由Binance提供
68,441.1800
+453.1400
(0.667%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0283
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
04
五月
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金...
推介度：
04/05/2026
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8439
-0.0241
-0.351%
KRW 美元/南韓圜
1,424.4300
-2.5000
-0.175%
JPY 美元/日圓
155.8950
-0.2660
-0.170%
更新：26/02/2026 13:50
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.70%
公佈日期
25/02/2026 18:00
台灣-失業率
公佈值
3.36%
公佈日期
25/02/2026 16:00
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
25/02/2026 15:00
最新
