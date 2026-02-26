26/02/2026 13:10

【預算迴響】中華電力歡迎預算案支持加速推進北都發展，推動電動商用車使用

《經濟通通訊社26日專訊》中電(00002)旗下中華電力歡迎新一份財政預算案，提速推進北部都會區發展，為香港注入新經濟動力，並延長豁免 電動商用車的首次登記稅，推動綠色出行。



中華電力表示，全力支持政府推進北部都會區發展，並已作出前瞻部署，河套西、古洞北及馬適路三個位於北部都會區的新變電站已於2024年相繼投入運作，為區內發展提供重要的電力基建支援。中華電力會繼續與政府保持緊密溝通，適時推進其他相關規劃以滿足北部都會區發展的不同電力需求。



中華電力稱，一直積極配合政府政策，支持香港在2050年前實現車輛零排放及碳中和的目標。延續電動商用車稅務寬免措施，提供清晰的政策誘因，有助鼓勵業界加快邁向電動化。



中華電力將繼續與業界緊密協作，發揮電能專業，持續擴展和優化供電網絡，提供創新和多元的客戶支援服務，同時透過升級版的商用車隊電動化諮詢服務，協助業界加快綠色運輸轉型。

