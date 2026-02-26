26/02/2026 13:13

ZA Bank與Nasdaq達成合作協議，引入Nasdaq Basic美股實時報價服務

《經濟通通訊社26日專訊》數字銀行ZA Bank與Nasdaq宣布達成合作協議，ZA Bank將在其交易平台上，引入Nasdaq的美股實時報價服務Nasdaq Basic。用戶可即時查看所有美國上市股票的「最佳買賣報價」(Best Bid and Offer)及「最新成交」(Last Sale)等資料，更快掌握市況。



ZA Bank行政總裁吳忠豪表示，是次ZA Bank與Nasdaq的合作，是集團為現代投資者重塑數字財富管理的重要一步。集團現時擁有超過百萬用戶，約佔香港成年可使用銀行服務人口的15%。相信與Nasdaq的合作，可進一步擴大投資者參與環球市場的機會。



Nasdaq亞太區數據、指數及分析業務主管James McKeone表示，很高興能與ZA Bank合作，此合作關係反映共同願景--致力推動市場數據普及化，並透過提供必要的工具與教育資源，賦能投資者在市場中取得成功。(bi)