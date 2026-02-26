直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達季績指引齊報捷點部署？
26,563.61
-202.11
(-0.76%)
26,610
-148
(-0.55%)
高水46
8,882.18
-152.57
(-1.69%)
5,154.30
-106.20
(-2.02%)
1,655.61億
4,142.81
-4.42
(-0.107%)
4,724.23
-11.66
(-0.246%)
14,500.11
+24.24
(+0.167%)
2,614.99
-19.46
(-0.74%)
68,419.4600
+431.4200
(0.635%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0283
恒生指數
26,563.61
-202.11
(-0.76%)
期指
高水46
26,610
-148
(-0.55%)
國企指數
8,882.18
-152.57
(-1.69%)
科技指數
5,154.30
-106.20
(-2.02%)
大市成交
1,655.61億
股票
1,456.04億
(87.946%)
窩輪
60.75億
(3.669%)
牛熊證
138.82億
(8.385%)
即時更新：26/02/2026 13:55
可賣空股票總成交
1,068.38億
主板賣空
188.23億
(17.618%)
半日數據，更新：26/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,647.78億
4,142.81
-4.42
(-0.107%)
滬深300
4,724.23
-11.66
(-0.246%)
深証成指
14,500.11
+24.24
(+0.167%)
MSCI中國A50
2,614.99
-19.46
(-0.74%)
比特幣
資料由Binance提供
68,419.4600
+431.4200
(0.635%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0283
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.36%
更新：25/02/2026 15:49
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
26/02/2026 14:00
前值
10.90%
市場預測
--
台灣-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
26/02/2026 16:20
前值
5.00%
市場預測
--
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.70%
公佈日期
25/02/2026 18:00
台灣-失業率
公佈值
3.36%
公佈日期
25/02/2026 16:00
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
25/02/2026 15:00
