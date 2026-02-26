26/02/2026 15:13

陳茂波：公司輪候來港上市情況熱鬧，港交所及證監會已加班處理申請

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波出席立法會財委會表示，本港去年新股市場排行第一，希望今年可締造新紀錄，但同時要嚴格把關，讓公眾對在港上市公司有信心，港交所(00388)及證監會已經加班盡快處理有關申請，又指目前輪候來港上市的情況相當熱鬧，應把握趨勢盡量讓更多公司上市。



*集中精力和資源全力推動北都發展*



他又表示，本港經歷疫情、貿易戰及經濟轉型等因素，個別行業壓力較大，壞帳率有所上升，不過壞帳率受百分百擔保所影響，一般而言，受8至9成擔保的壞帳率並不太高。



陳茂波稱，政府目前集中精力和資源全力推動北都發展，至於交椅洲人工島，當中涉及的交通接駁規劃，可有替代做法，當局會在相關研究較成熟後，與立法會和社會商量。



*首批穩定幣牌照如反應良好，會加快推出*



他又指，下月發出首批穩定幣牌照，需要服務好實體經濟，如推行後反應良好，會加快推出，又指穩定幣有多種形式，認為本港既要創新亦要先行，同時步伐要穩。



陳茂波表示，本港數字資產處於較領先地位，內地則不鼓勵數字資產。他說，在一國兩制下，本港作為試驗田，要做好把關，擔當防火牆。數字資產本身是金融科技創新，以區塊鏈技術作為底層，有去中間化及保密性等優點，但亦有風險，因此推動數字資產時要有一定監管。(bi)