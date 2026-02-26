26/02/2026 17:54
【港元定存】滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘
《經濟通通訊社26日專訊》本港銀行繼續推出港元定存優惠，滙豐特選客戶以舊資金敍造3個月港元定存息率達2.45厘，起存額50萬元；至於新資金3個月亦有2.4厘，門檻較低，起存額僅1萬元，適用於滙豐尊尚/卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。
華僑銀行全新「宏富理財」客戶於分行存入新資金100萬-500萬元，並開立3個月定期除了可享2.68厘外，更額外有現金獎賞高達3946元（相等於額外優惠年利率0.32厘），即3個月可高達3厘，推廣至3月底。
數字銀行方面，PAObank本月做快閃優惠，暫定做到2月28日，名額有限。當中，6個月港元定存有2.9厘。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
