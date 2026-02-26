26/02/2026 19:10

《再戰明天》美國公布PPI等數據，信義系公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美國公布PPI等數據，及信義系公布業績，料為周五（27日）市場焦點。



*英倫銀行首席經濟學家發表演講，本港公布進出口數據*



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚9:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾就英美經濟發表演講。



數據方面，周五7:50am（本港時間．下同），日本公布1月工業生產，年率升幅料由2.6%擴大至5%，月率料由下滑0.1%改善至升5.5%；1月零售銷售年率料由下滑0.9%改善至升0.1%，月率料由下滑2%改善至升1.5%。1:00pm，日本公布1月新屋動工，年率跌幅料由1.3%擴大至2.1%。3:00pm，德國公布1月進口物價，年率跌幅料由2.3%擴大至2.8%，月率料由下滑0.1%改善至升0.6%。4:30pm，香港公布1月出口，年率升幅料由26.1%擴大至26.2%；1月進口年率升幅料由30.6%收窄至24%；1月貨幣供應M1；1月貨幣供應M2；1月貨幣供應M3；1月貿易收支料由負633億港元收窄至負135億港元。9:00pm，德國公布2月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.5%，年率升幅料由2.1%收窄至2%。9:30pm，美國公布1月生產者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.3%，年率升幅料由3%收窄至2.6%。10:45pm，美國公布2月芝加哥採購經理人指數，料由54降至52.1。



在本港，明日公布業績的公司有:信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。(wa)