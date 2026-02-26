26/02/2026 09:51

【預算迴響】數碼港歡迎持續加大對創科及人工智能發展投入

《經濟通通訊社26日專訊》數碼港歡迎新一份預算案持續加大對創科及人工智能發展的投入，以科技創新深度推動產業創新，促使產業跨界融合及金融賦能，推動以科技優化政務，惠及大眾，並著力招商引資增強本地經濟及人才支撐。



數碼港主席陳細明表示，會繼續配合特區政府財政方略，善用香港最具規模的人工智能超算中心，構建完善的人工智能生態圈，同時繼續支持特區政府的招商引資策略，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，引進海內外優秀企業落戶，匯聚人才、技術、資金，助力內地企業出海加快國際化進程，驅動香港全速邁向國際創科及人工智能樞紐的地位。



數碼港稱，全力推動「人工智能+」產業發展，人工智能超算中心已經提供3000 PFLOPS算力水平。現時匯聚超過500間專注研發人工智能、具身智能及大數據的初創企業，並已引進多家人工智能領軍企業，包括強腦科技、壁仞科技(06082)、科大訊飛、浪潮雲、智譜(02513)、雲迹科技(02670)等。



另與金管局已經開展第二期生成式人工智能(GenA.I.)沙盒，重點探索「以AI對抗AI」，推動安全可靠的AI在銀行業應用。兩期計劃吸引超過100個申請，超過40個用例入選。(rh)